Burak Yıldırım Türkiye 3’üncüsü oldu

Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası 62 ilden 262 kadın ve 450 erkek olmak üzere toplam 712 judokanın katılımı ile Ankara’da yapıldı. Türkiye Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binasında yer alan spor salonunda gerçekleştirilen Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası’na katılan Salihli Belediyespor sporcusu Burak Yıldırım 60 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Yıldırım’ın başarısı memleketi Salihli’de büyük bir sevinçle karşılanırken Judo Antrenörü Oktay Ayaz, Burak Yıldırım’ın Genç Erkek Milli Takım forması giyeceğini belirtti.

Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gümez ile Burak Yıldırım’ı tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede başarılı sporcular yetiştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

İHA