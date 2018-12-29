Burak, Trabzon’u sildi!

Malatyaspor maçının ardından kadro dışı kalan ve Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Burak Yılmaz’dan flaş hamle... Yıldız futbolcu kişisel sosyal medya hesaplarından Trabzonspor’u takipten çıkardı ve ayrılık iddiaları iyice güçlendi

29 Aralık 2018, Cumartesi 09:40
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Burak, Trabzon’u sildi!

5-0’lık Malatya hezimeti sonrasında fatura takım kaptanları Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz’a kesilmişti. İki ismin yokluğunda Trabzonspor’un çıkışa geçmesi nedeniyle de Bordo-Mavili yönetim kararında herhangi bir geri adım atmamıştı. Takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdüren Onur ve Burak’ın, Ocak ayında Karadeniz temsilcisinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, golcü oyuncudan ayrılık iddialarını güçlendirecek flaş bir hamle geldi.

Talibi çok

Fırtına ile tüm bağlarını koparmak üzere olan Burak, kişisel sosyal medya hesaplarından Trabzonspor’u takipten çıkardı. Bu durum Bordo- Mavili futbolseverler tarafından tepki çekti. 33 yaşındaki oyuncunun ismi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in yanı sıra Avrupa ekipleriyle de anılıyor.

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