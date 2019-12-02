Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor’un genç oyuncusu Burak Kapacak, performansıyla göz dolduruyor.

Sezon içerisinde bir dönem sakatlık yaşamasına karşın formunu koruyan 19 yaşındaki oyuncu, dönüşünde skora verdiği katkılar ile öne çıktı. Timsah’ın genç yeteneği, sakatlığının akabinde çıktığı 6 maçta 4 golün hazırlayıcısı oldu. Cesar Grup Ümraniyespor’a karşı maçın son 20 dakikasında oyuna dahil olan Burak, yaptığı asistle takımının üç puana uzanmasında önemli rol oynarken; son 3 haftada ise Boluspor, Keçiörengücü ve Adanaspor ile oynanan maçlarda üst üste asistler gerçekleştirdi. Kanatlardaki topa hakimiyetiyle dikkat çeken 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 lig maçında ter döktü.

FOTOĞRAFLI