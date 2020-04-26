Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da açıkladığı üzere önümüzdeki sezon kadroyu daha da gençleştirmeyi hedefleyen Trabzonspor, sadece kendi altyapısıyla bu işi yapmayacak, ülke genelindeki potansiyeli yüksek isimleri de kadrosuna katacak. Mustafa Kapı bunlardan biri olurken, Galatasaray’da kadro dışı kalan 17 yaşındaki orta saha ile temaslar sürüyor. Gündemdeki diğer bir isim ise Bursaspor’dan Burak Kapacak. Fatih Terim’in de radarında olan 20 yaşındaki Burak konusunda temaslar olumlu. Pek çok talibi olan başarılı futbolcunun, menaceri ile yapılan görüşmelerde Trabzonspor’a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sağ kanat, orta saha ve sağ bek mevkilerinde görev yapan Burak, 2 senedir A takımda düzenli oynuyor.