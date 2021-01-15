Bursaspor’un genç yeteneği Burak Kapacak, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Bursaspor'un başarısındaki en önemli kahramanlardan olan Burak ile Fenerbahçe uzun süredir ilgileniyordu. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı. Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi. İki kulüp arasında resmi görüşmeler ve bonservis pazarlığının başlamasının ardınan Burak Kapacak'ın kariyer yolcuğu merak konusu oldu.

Burak Kapacak, 2008'de Bursaspor TV'de yaptığı değerlendirmede Arsenal'in İspanyol sağ beki Hector Bellerin ve Gökhan Gönül'ü örnek aldığını açıklamıştı.

Burak Kapacak kimdir, kaç yaşında? Burak Kapacak nereli, hangi mevkide oynuyor?

Burak Kapacak, 8 Aralık 1999 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da futbol hayatına başlayan Burak, Altınsaban'da forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına katıldı. Altyaş gruplarında öne çıkan genç oyuncu, 2018 yılında Yeşil Beyazlı ekip ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. İlk imzasından beri Bursaspor'un en önemli oyuncuları arasında yer alan 21 yaşındaki oyuncu, tam bir joker. Asıl mevkisi sağ kanat olan Burak, sağ bek ve sol kanat olarak da forma giyebiliyor.

1.80 boyundaki genç oyuncu, sağ ayağını kullanıyor. Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak'ın piyasa değeri ise 1.8 milyon euro. Bursaspor formasıyla 63 resmi maça çıkan Burak, 5 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi. U17'de 3, U19'da 5, U21'de ise 2 maça çıkan genç yetenek, henüz A Milli Takım formasını terletmedi.