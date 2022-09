Hollanda'da 25 Eylül'de sona eren U22 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde bir diğer genç Türk sporcu olan Denizhan Akkoca'yı mağlup eden Burak Haşhaş, final maçında ise Yunan rakibi Dimitrios Seleventas'ı 35-10 skorla devirerek dünya şampiyonu oldu. 16 yaşındaki sporcu, 11-13 Şubat 2022 tarihlerinde de U17 Türkiye şampiyonu olmuş; 7-10 Nisan tarihlerinde ise İtalya'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

3 bant bilardoda gençlerde 2022 sezonunu domine eden ve 3 altın madalya kazandığı sezona "Türkiye'nin bilardoda dünya şampiyonu olan en genç ismi" olma başarısını da ekleyen milli bilardocu Burak Haşhaş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"RÜYA GİBİ BİR SERÜVEN"

Dünya şampiyonluğundan bahseden Haşhaş, "Güzel bir şampiyonluk kazandım. Serüvenim çok kısa bir süre önce başladı. Bu serüvenim gerçekten rüya gibi bir serüven. 2015-16 senesinde Bora Karatay ustamızdan ders aldım. Onun desteklerini unutamam. Aynı şekilde Gülşen Degener'in ve ailemin de desteklerini unutamam. Güzel bir yolda devam ediyorum şu anda. O yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BABAMIN YANINDA BİLARDO SALONLARINA GİTTİM, FUTBOLU BIRAKIP BİLARDOYA YÖNELDİM"

Bilardoyla tanışmasını anlatan genç yıldız, "Bilardoyla tanışmam biraz şans eseri oldu, bir bilardocu kendisi. O bilardo salonlarına giderken ben de onun yanında gidiyordum. Ben de oynayayım, deneyeyim dedim. O zamanlar öyle bir fikrim yoktu, bir bilardocu olayım, bilardo antrenmanları yapayım diye bir planım yoktu. Futbol oynuyordum o dönem. 2020 senesinin başında futbolu bırakma kararı aldım ve bilardoya yöneldim. O dönemden bu yana bilardo antrenmanlarını son hızda devam ettiriyorum" dedi.

"2022 UNUTULMAZ BİR SENE OLDU"

"2021 ve 2022 yılları unutulmaz bir iki sene olarak geçti benim için" diyen Haşhaş, "Her şey çok güzel ilerledi. Her turnuvada başarılı oldum. O yüzden çok mutluyum. 2022 yılı rüya gibi bir yıldı. Hem Türkiye şampiyonluğu hem Avrupa şampiyonluğu hem dünya şampiyonluğu... Her anlamda unutulmaz bir sene" diye konuştu.

"BİLARDONUN OLİMPİK BİR SPOR OLMASINI VE SONRASINDA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"

Kısa ve uzun vadede hedeflerinden bahseden 16 yaşındaki bilardocu, şunları söyledi:

"Kısa vadede hedeflerim şöyle; tabii ki Türkiye gençler şampiyonluğunu bırakmak istemiyorum. Aynı zamanda Avrupa ve dünya şampiyonalarında da üstünlüğümü korumak istiyorum. Türkiye şampiyonalarını iyi oynamak istiyorum ve büyükler dünya kupalarını güçlü oynamak istiyorum. Uzun vadede ise bilardonun olimpik bir spor olmasını ve sonrasında olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Neden olmasın? Aynı zamanda büyüklerde dünya şampiyonu olmak istiyorum."

"KENDİMİ MENTAL ANLAMDA GELİŞTİRİYORUM"

Bilardonun yalnızca masa başında antrenman yaparak güçlü kalınacak bir spor olmadığını dile getiren Burak, "Aynı zamanda bu işin mental ve psikolojik tarafı da var. Kendimi mental anlamda geliştiriyorum, geliştirmeye devam ediyorum. Maçlardan önce genelde yalnız kalıyorum ve yalnız kalarak kendini rahatlatacak müzikler dinliyorum. Bu şekilde maçlara hazırlık sağlıyorum" şeklinde konuştu.

"BİLARDO MATEMATİK, FİZİK, GEOMETRİ VE PSİKOLOJİNİN BİRLEŞTİĞİ BİR SPOR DALI"

Burak Haşhaş son olarak gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bilardo matematik, fizik, geometri ve psikolojinin birleştiği bir spor dalıdır. O yüzden gençler için bence çok önemli bir spor dalı. O yüzden her gencin bu sporla tanışmasını isterim. Öfke kontrolünün çok ön planda olduğu bir spor dalı, o yüzden bu gençler için çok önemli" diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)