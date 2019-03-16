Burak Gören: Önemli bir galibiyet aldık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 84-78 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Ligde son 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynadıklarını aktaran Gören, "Oynadığımız tüm takımlar play-off mücadelesi veren ekiplerdi. Bu periyotta kötü mağlubiyetler aldık. Bugün maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Son çeyrekte yaptığımız küçük hatalar maçı uzatmaya götürdü. Oyuncularımın böylesine ciddi bir rakibe karşı reaksiyon göstermesi çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA