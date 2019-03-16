Burak Gören: Önemli bir galibiyet aldık

Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

16 Mart 2019, Cumartesi 16:00
- A +
Burak Gören: Önemli bir galibiyet aldık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 84-78 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Ligde son 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynadıklarını aktaran Gören, "Oynadığımız tüm takımlar play-off mücadelesi veren ekiplerdi. Bu periyotta kötü mağlubiyetler aldık. Bugün maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Son çeyrekte yaptığımız küçük hatalar maçı uzatmaya götürdü. Oyuncularımın böylesine ciddi bir rakibe karşı reaksiyon göstermesi çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.