Burak Gören: Mücadele ve oyun düzeyimiz bu olmamalı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 2 maçlık galibiyet serisini Bahçeşehir Koleji deplasmanında noktaladı.

Rakibine İstanbul'da 71-61 yenilerek 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Petkim'de Antrenör Burak Gören, "Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak edecek bir düzeyde değildik. Mücadele ve oyun düzeyimiz bu olmamalı. Bundan memnun değilim. Gerekli önlemleri alıp yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. (DHA)