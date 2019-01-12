Burak Gören: 'Maçın başından sonuna kadar var olamadan kaybettik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında sahasında Banvit’e 87-66 yenilen Türk Telekom’un başantrenörü Burak Gören, takımının sezon başından beri en kötü maçını oynadığını söyledi.

Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Türk Telekom olarak sezon başından beri çok iyi çizgide getirdiğimiz süreçte çok kötü bir maç kaybettik." dedi.

Kazanmaları halinde ilk yarıyı 3. sırada bitireceklerini hatırlatan Gören, "Maçın başından sonuna kadar var olamadan kaybettik. Basketbolda böyle günler vardır ama bunu kabullenmek çok zor. Avrupa kupaları ile 26. maçımızı oynadık, ilk defa sahada bu kadar kötü bir takım vardı. Banvit maçı domine etti ve hep önde götürdü. Onları da tebrik ediyoruz. İlk yarıyı 4. sırada bitirdik. İkinci yarıda pozisyonumuzu korumak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.