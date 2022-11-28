Burak Gören: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekibi Aliağa Petkimspor, son iki deplasmandan eli boş döndü. Ligde Bahçeşehir Koleji'ne İstanbul'da 71-61 yenildikten sonra dün Ayos Konyaspor 'a da 89-84'le teslim olan Petkim, 8 haftada 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Petkimspor'da Antrenör Burak Gören, Konyaspor deplasmanının ardından, "Çok denk bir mücadele oldu. İkinci yarıda özellikle savunma tarafında isteklerimizi yapamadık ve hücumda da çok düşük yüzdeyle oynadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi. (DHA)