Burak Gören: İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 87-64 kaybeden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Beko’nun sahasında çok etkili oynadığını belirten Gören, şunları kaydetti:

"Biz buraya lig üçüncüsü olarak geldik ve bunu oynadığımız basketbolla göstermek istedik. Fenerbahçe Beko gibi zorlu bir deplasmanda belli dönemlerde iyi oynadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz ilk yarıda istediği baskıyı kurdu ve bizi zor atışlara zorladı. İkinci yarıda çok net atışlar bulduk ve farkı 7-8 sayıya kadar düşürdük. Kazanmak için yetmedi. Fenerbahçe Beko çok ciddi ve iyi oynadı. Fenerbahçe Beko’nun bize saygı duyarak oynaması bizi mutlu etti. Önümüzdeki maçları kazanarak ligi ilk 4 içinde tamamlamaya çalışacağız."

AA