Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Gaziantep Basketbol'a 85-79 mağlup olan Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Gören, rakibi tebrik ettiğini belirterek, "Dengede giden üçüncü periyotta bizim tanımlandıramadığımız bir düşüş yaşadık ve sayı farkı verdik. Arkasından dördüncü periyotta maçı kazanma noktasına getirecek kadar yaklaştık ancak kazanamadık. Gaziantep takımı bu senenin önemli takımlarından birisi, çok da iyi basketbol oynuyorlar, tebrik ediyorum. Biz de hatalarımızdan arınarak önümüzdeki haftaya bakmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.