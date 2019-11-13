Burak Gören: Gruptan çıkma adına önemli bir avantajı cebimize koyduk

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

13 Kasım 2019, Çarşamba 23:36
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Burak Gören: Gruptan çıkma adına önemli bir avantajı cebimize koyduk

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

Burak Gören, Türk Telekom’un FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika temsilcisi Filou’yu 72-66 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Gruptan çıkma adına önemli bir avantajı cebimize koyduk." dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’na 3’te 3 yaparak başladıklarına dikkati çeken Gören, "Ancak geçen hafta kaybettik. Bugün de önemli bir galibiyet aldık. Bu karşılaşmadan önce 4 maçın 3’ünü deplasmanda oynamıştık. Kazanarak liderliğimizi devam ettirdik." diye konuştu.

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