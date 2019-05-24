Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 82-72 mağlup olan Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi hazırlandıklarını aktaran Burak Gören, "Maçın belli bölümünde önde oynadık. Spor adamlığı ve insanlık bizde kalsın. Fenerbahçe Beko çok saygı duyduğumuz, çok büyük bir kulüp. Avrupa’da da çok iyi temsil eden, göz bebeklerimizden biri. Burada böyle büyük bir takıma karşı elimizden gelen büyük bir gayretle iyi basketbol oynadık. Belli sürelerde kontrol hep bizdeydi. Son çeyrekte bazı oyuncularımızın faul problemine girmesiyle maçın kontrolünü rakibe verdik. Fenerbahçe Beko tecrübesini kullanarak, son bölümde iyi oynadı ve kazandı. Üç gün sonra Ankara’da rövanş maçı var. Play-off, fırsat demektir. Burada elimizdeki fırsatı kullanamadık. Ankara’da kullanmaya çalışacağız. Fenerbahçe Beko’nun kullandığı 40 serbest atışı da manidar buluyoruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosferin oyunlarını etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Gören, "Bence bize etkisi olmadı ama sahadaki başka kişilere etkisi oldu." ifadesini kullandı.