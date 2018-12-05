Burak Gören: 'Çok değerli bir takımı yendik'

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında sahalarında TOFAŞ’ı 85-72 yendikleri maçın ardından, "Çok değerli bir takımı yendik." dedi.

Gören, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, TOFAŞ’ın yıllardır Türk basketboluna çok ciddi katkılar verdiğini belirterek, "İstikrarlı bir basketbol kulübü nasıl olmalı herkese gösteren bir kulüp. Bizim de kulüp olarak gelişimlerini takip ettiğimiz ve beğendiğimiz bir kulüp. Başlarında da Türk basketbolunun efsanelerinden ve benim de saygı duyduğum Orhun Ene var." ifadelerini kullandı.

Geçen sene göreve başladıkları zaman en büyük hayallerinin Ankara’daki basketbol seyircisini tekrar salona getirmek olduğunu dile getiren Gören, "Birkaç maçtır bunu başardığımızı görüyoruz, bu bizim için mutluluk verici. Ankara’da yetişen biri olarak bu tabloya katkı vermekten gururluyum. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İki haftalık bir aranın ardından maça çıktıklarını hatırlatan Gören, şunları kaydetti:

"Açıkçası bu beni biraz düşündürüyordu. Gördüm ki aradan iyi gelmişiz. Hatta dinlenmek mental olarak da bize katkı sağlamış. Takımımın tamamı maçın sonunda büyük bir zeka ve istek ortaya koydu. Tüm takıma teşekkür ediyorum."