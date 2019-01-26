Burak Gören: Bu pozisyonu korumak için çaba göstereceğiz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u 76-53 yenen Türk Telekom’un başantrenörü Burak Gören, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Gören, ligdeki son 2 maçlarını kaybettiklerini belirterek, "15 gün sonra evde başka bir maç oynadık. Takımda Banvit maçının getirdiği bir tedirginlik vardı. Maçın başında oyuna girme anlamında sıkıntılar yaşadık ama ligin ikinci yarısına galibiyetle başladık." diye konuştu.

Takımın direncinden memnun olduğunu dile getiren Gören, "Bazın oyuncularda form düşüklüğü var. İlk yarıda ligde ilk 4 içinde yer aldık. Bu pozisyonu korumak için çaba göstereceğiz. Konuk ekipte zor bir süreçten geçiyor. Onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA