Burak fırtınası

Ara transfer döneminde Kara Kartal’a Trabzonspor’dan katılan Burak Yılmaz, Siyah- Beyazlı formayla ikinci macerasına muhteşem bir giriş yapmıştı. Beşiktaş’ta görev yaptığı 8 mücadelede rakip fileleri 6 kez sarsıp 1 de asist yapan başarılı futbolcu, bu performansının ardından A Milli Takım’a da geri dönüş yapmıştı. Türkiye’nin Euro 2020 elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ve Moldova’yla oynadığı 2 karşılaşmada da görev yapıp 1 gol ve 1 asistlik görüntü ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcu, formda görüntüsünü takımında da sürdürüyor.

Güneş’e güven veriyor

Spor Toto Süper Lig’de yarın akşam Çaykur Rizespor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal’ın yapılan takım çalışmalarında etkili formunu sürdüren Burak, teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere tüm ekibe güven veriyor. Rize mücadelesi öncesinde Ümraniye’de yapılan çalışmalarda takım arkadaşlarına zor anlar yaşatan Burak, özellikle çift kale maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu, gollerine Rizespor karşısında da devam edeceğinin sinyallerini veriyor.