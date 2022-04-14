Galatasaray camiası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) İstanbul'da bir otelde düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun yanı sıra birçok eski yönetici, genel kurul üyesi ve Galatasaraylı iş insanı katıldı.

İftarda konuşma yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın çok zor bir dönemde olduğunu vurgulayarak, "Bu zor dönemi ancak önemin zorluğunu ve problemlerin büyüklüğünü anlayarak aşarız. Son dönemlerde, 15-20 sene diyebiliriz, Galatasaray'ın geleceğini düşünmek yerine, Galatasaray'ın getirdiği gücü paylaşma mücadelesi verilmesi maalesef Galatasaray'ın sürdürülebilir başarısına büyük bir darbe vurmuştur. Geldiğimiz noktada bütün Galatasaraylıların bireysel olarak çok büyük sorumluluğu var. Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini bir kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir bir Galatasaray geleceğine hep birlikte yaşama mücadelesi vermemiz lazım. Maalesef bir alışkanlık var. Eskiler hep söylerlerdi, 'Galatasaray'a bir şey olmaz.' Hayır, olur. Bu Galatasaray değerlerinin, bizleri Galatasaray yapan değerlerin ne kadar yıprandığını düşünürseniz, bunun üzerine uzun zamandır yaptığımız paylaşım kavgalarının Galatasaray'a ne maliyeti olacağını düşünmeden, maddi olarak da Galatasaray'ı dönülmez bir yola soktuğumuzu da düşünürseniz, manevi özgürlüğümüzü kaybettiğimizi, manevi özgürlüğünü kaybedenin de kendi değerlerini korumasının çok zor olduğu gerçeğini göreceksiniz." dedi.

"Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda bir seçim ilan ettik"

Genel kurulun verdiği karara saygı duyarak seçim ilan ettiklerini söyleyen Burak Elmas, "Bizler genel kurulumuzun vermiş olduğu karara saygı duyarak Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda bir seçim ilan ettik. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, ekipleri ile beraber taşın altında ellerini koydular. Biz Galatasaraylı olarak bu süreci, onlar geldiği andan itibaren hemen içine girebilecekleri, Galatasaray'ın bekleyemeye lüksü olmayan sorunları ile hemen ilgilenebilecekleri şekilde göreve gelmeleri için onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye, Galatasaray'ın tüm kanallarını, Galatasaray demokrasisinin olması gerektiği gibi kullanmalarına, kendilerini anlatabilmelerine, Galatasaraylıları da kendilerini izleyebilme olanak sağlayacak şekilde şeffaf bir şekilde açıyoruz. Bunu da Galatasaray'a son önemli hizmet olarak görüyoruz. Adaylar ve ekiplerine seçimde sonsuz başarılar diliyorum. Başkanımız kim olursa olsun seçildikten sonra Galatasaray konuları sadece ortada olmak kaydı ile onları eleştirmek, çalıştırmamak değil, onları çalışmaya teşvik etmek, ihtiyaçları olduğu zaman da eleştirmek yerine yanlarında olmayı bir görev edinmenizi eski bir başkan olacak olan arkadaş, kardeşiniz olarak rica ediyorum" sözlerini dile getirdi.

DHA

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