Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Burak Elmas'tan kritik Fatih Terim hamlesi geldi. Her röportajında net bir şekilde seçildiği taktirde takımı, Fatih Terim'e emanet etmek istediğini belirten Elmas, önceki gün Divan Kurulu'na teslim ettiği listesinde tecrübeli hocanın avukatı Rezan Epözdemir'e de yer vermişti.

Fatih Terim kanadını yanına alacak

Bu hamleyle Terim kanadını yanına almayı hedefleyen Burak Elmas'ın göreve gelmesi durumunda ilk işinin deneyimli çalıştırıcıyı aramak olacağı öğrenildi. Elmas'ın, Terim'in de teklifini kabul etmesi durumunda Florya'nın anahtarlarını başarılı teknik adama teslim edeceği kaydedildi.