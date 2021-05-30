Burak Elmas'tan, sürpriz Fatih Terim hamlesi!
Burak Elmas, Divan Kurulu'na teslim ettiği listesinde Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'e de yer vermişti. Zaten her fırsatta tecrübeli hocayla çalışmak istediğini belirten Elmas'ın, teklifini kabul etmesi durumunda Florya'nın anahtarlarını Terim'e emanet edeceği öğrenildi.
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Burak Elmas'tan kritik Fatih Terim hamlesi geldi. Her röportajında net bir şekilde seçildiği taktirde takımı, Fatih Terim'e emanet etmek istediğini belirten Elmas, önceki gün Divan Kurulu'na teslim ettiği listesinde tecrübeli hocanın avukatı Rezan Epözdemir'e de yer vermişti.
Fatih Terim kanadını yanına alacak
Bu hamleyle Terim kanadını yanına almayı hedefleyen Burak Elmas'ın göreve gelmesi durumunda ilk işinin deneyimli çalıştırıcıyı aramak olacağı öğrenildi. Elmas'ın, Terim'in de teklifini kabul etmesi durumunda Florya'nın anahtarlarını başarılı teknik adama teslim edeceği kaydedildi.