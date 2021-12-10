UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki son maçında Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray , 12 puana ulaştı. Grubu yenilgisiz lider tamamlayan ve direkt olarak son 16’ya yükselen Sarı Kırmızılılar, tarihinde ilk defa bir Avrupa serüveninde namağlup olarak grubundan çıkma başarısını gösterdi.

90 dakika sonrası Roma Olimpiyat Stadı'nda Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gönderisine ''Galatasaray bir his takımıdır!'' notunu düştü. Başkan Elmas'ın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.









Maç sonu basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Başkan Elmas, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Başta teknik direktörümüz Fatih Terim olmak üzere teknik ekip ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye için bu puanları aldık. Tüm Türk halkına armağan olsun.''

'Türkiye'de biraz izin verilirse çok daha iyi başarılar yakalayacağız'

''Daha işimiz yeni başlıyor, bitmedi. Bazı şeylere rağmen Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğiz. İnşallah olur. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımız da elinden geleni yapıyor. Galatasaray olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Türkiye'ye armağan olsun. Daha iyilerini de yapacağız. Türkiye'de biraz izin verilirse çok daha iyi başarılar yakalayacağız.''

'Bu konuları daha sonra konuşuruz'

Burak Elmas, transfer konusunda gelen soruya ise şöyle cevap verdi: ''Şu anda bunun için erken. Bu geceyi bir yaşayalım. Bu konuları daha sonra konuşuruz.''







