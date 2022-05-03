Tarihi bir kaosun ortasında olan Galatasaray gözünü haziran ayına çevirmiş durumda... Sarı-Kırmızılı camia, Başkan Burak Elmas'ın seçimin yeni tarihi olarak 11 Haziran'ı düşündüklerini açıklamasının ardından geri sayıma geçerken, kulisler de şok bir iddia ile çalkalanıyor.

ÖNEMLİ NAKİT GİRİŞİ SAĞLANACAK

İddialara göre Elmas başkanlık koltuğundan kalkmadan önce gündeme bomba gibi düşecek bir hamle yapacak.

Burak Elmas'ın kişisel danışmanlığını yapan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'un satışı konusunda 3 kulüple kesin olarak anlaşmaya vardığı öne sürülüyor.

İddialara göre Başkan Burak Elmas seçim öncesi, takımın 3 yıldızının satışı gerçekleştirecek ve kulübe çok önemli bir nakit girişi sağlayacak.

Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson için 3 kulüple yapılan toplam anlaşmanın 40-45 milyon Euro civarında olduğu da belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Başkan Burak Elmas bu flaş hamleyi yaparak hem kulübü ekonomik olarak rahatlatmayı hem de üzerinde yoğunlaşan tepkileri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

YÖNETİME 200 MİLYON LİRA LAZIM!

Şu anda 3 yıldız için yapılan anlaşmaların Başkan Burak Elmas'ın masasında beklediği ve transferlerin sadece resmi imzaya kaldığı iddia ediliyor. Bilindiği gibi Galatasaray kulübünün yaşadığı çok büyük ekonomik sıkıntı nedeniyle haziran ayında göreve gelecek olan yeni yönetimin kısa vadede en az 200 milyon lira acil ödeme yapması gerekiyor. (Takvim)