Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın göreve başlarken ekibinde yer alan ve yardımcılığını üstlenen ancak daha sonrasında fikir ayrılıkları gerekçesiyle istifa eden Rezan Epözdemir'den çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor...

Daha önce 'Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz...' sözleriyle gündeme gelen Epözdemir kişisel sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. "Büyük insanlar veda ederek gider. Küçük insanlar ise ihanet ederek..." tweetini atan Epözdemir hemen ardından "Bütün ortaklıklar unutulur. Suç ortaklığı asla..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının Başkan Burak Elmas'a tepkisi devam ederken, Epözdemir'in attığı tweetlere de kısa sürede binlerce beğeni geldi.