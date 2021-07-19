Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nicolae Stanciu için girişim yaptıklarını doğruladı. Çekya ekibinin başkanı ile görüştüğünü belirten Elmas, şu an için bir anlaşmanın olmadığını ifade etti.

Rakamsal olarak arada farkların olduğunu belirten Burak Elmas, "Stanciu için kulübünün başkanıyla görüştüm ama şu an ödeyebileceğimiz ve onların istediği rakam arasında fark var. Gayet güzel konuştuk ama ilerleyen günler ne getirir bilemiyorum." diye konuştu.

Rumen basını, Sarı Kırmızılı ekibin Slavia Prag'a 6 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği iddia etti.

45 maçta 16 gol, 8 asistle oynadı

Teknik direktör Fatih Terim’in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Stanciu, geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asistle oynadı. Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.







