Burak Elmas kimdir, Burak Elmas ne iş yapıyor?

Galatasaray'ın dün yapılan Mali ve İdari Genel Kurulu' nda tarihi anlar yaşandı. Toplantı tam 13 saat sürdü. Mevcut başkan Mustafa Cengiz idari yönden ibra edilmedi. Tüzük gereği sarı-kırmızılı kulüp 30 gün içinde seçim kararı alacak. Mustafa Cengiz tüzüğe göre aday olamayacak. Sosyal medyada yoğun bir şekilde Galatasaray Başkanlığı için adı geçen Burak Elmas, Galatasaray camiası tarafından başkan adaylığına garanti gözüyle bakıyorlar.

Burak Elmas kimdir?

İş Adamı Burak Elmas 1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Takımı Başkanlığı için aday olarak gösterilmiştir. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’ in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas’ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresun’ ludur.