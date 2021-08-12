Burak Elmas: Falcao’nun maliyeti 9. 5 milyon Dolar

Galatasaray 'da dün aylık olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Burak Elmas transfer politikaları ve takım bulmasını istedikleri Radamel Falcao'ya ilişkin değerlendirmede bulundu. Galatasaray'ın yatırım yapacak kaynağı olmadığını belirten Elmas, "Galatasaray'ı kapatamayız. Ufalma bir anda olmuyor. Gelirlerimizde belirsizlik var. Naklen yayının bu seneki bedeli belli değil. Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak için aday olduk ve kazandık. Bundan sonra da aynı şeyden sapmadan devam edeceğimize hiç şüpheniz olmasın” dedi.

'Şampiyonlar Ligi'ni kullanamadık

Takımın en yüksek ücret alan ismi olan Falcao'nun yıllık maliyetini açıklayan başkan Elmas, "Radamel Falcao’nun bu yılki brüt maliyeti 9. 5 milyon dolar. Serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor. Genç, Galatasaray’a yakışan oyuncuları düşük ücret maliyetiyle ve vadeli bonservisle takıma katarak düşük maaş bütçesi yaratmaya çalışıyoruz. Bunların satılabilme kabiliyetine bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi artık bitti. 4- 5 senede aldığımız direkt katılabilme maliyetini keşke iyi kullanabilseydik" diye konuştu.