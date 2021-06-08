Burak Elmas: Adayım net Fatih Terim

19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçimde Galatasaray 'ın başkan adayı olan Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. TRT Radyo 1’de 'Spor Servisi' programına konuşan Burak Elmas, seçimde simgesi olan kırmızıyı istediğini ve kırmızı çıkınca da çok mutlu olduğunu söyledi. Elmas, kırmızı simgenin genelde kazandığı istatistiğinin hatırlatılması üzerine gülerek inşallah cevabını verdi.

'140 milyon dolarlık destek hazır'

Diğer adayların kasa kolaylığı açıklamasına sitem eden Elmas, "Söz konusu Galatasaray olduğunda paranın konuşulması bizi daima rahatsız etti ve etik bulmuyoruz. Galatasaray’ın her sıkıntısını çözmek için planlarının olduğunu söyleyen Burak Elmas, 140 milyon dolarlık desteğimizin hazır olduğunu açıklamak zorunda kaldık" dedi.

'Teknik direktör adayım Fatih Terim'

Başkan seçildiği anda teknik direktör adayım net Fatih Terim diyen Elmas, "Ama etik olarak hoca ile henüz görüşmedim. Gönlümden geçen ilk isim Fatih Terim." dedi. Sponsorluklarla ilgili ön anlaşmalarının imzalandığını söyleyen Elmas, ilk 100 gün planlarının hazır olduğunu dile getirdi. Başkan adayı, mazbatayı alır almaz tüm imzaların resmiyete döküleceğini de açıkladı.

'Seçilemesek bile yardımcı olacağız'

Burak Elmas, seçimi kazanamasa bile Galatasaray’ın menfaati adına seçilen yönetime kolaylık sağlayabilmek için sponsorluk projelerini yeni yönetimle paylaşacağını duyurdu.