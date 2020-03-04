Burak Bıyıktay: İstanbul’daki maçı kazanmaya çalışacağız

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alanın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede 2’nci maç, 11 Mart Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay, "Türk Telekom’u tebrik ediyorum. İstanbul’daki maçı kazanmaya çalışacağız. Eksiğimiz çok kalan oyuncularımızla devam etmeye çalışıyoruz. Verdikleri mücadele için tebrik ediyorum işimiz kolay değil." ifadelerini kullandı.



