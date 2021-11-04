Burak Alcan: “Yetkili kurum UEFA’dır”

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi TFF’ye başvuru yapmış ve tribünlerin tamamının taraftara açılmasını talep etmişti. TFF, Sarı-Kırmızılı kulübün başvurusunu kabul etmedi. Buna rağmen Galatasaray tribünlerin tamamını taraftara açtı. Peki bundan sonra neler yaşanacak. Av. Burak Alcan konuyu Fanatik’e değerlendirdi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında 4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik TFF’ye başvuruda bulunmuştur.

Diğer yandan TFF, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verdiğini açıklamış ve "TFF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 9 Kasım tarihinden itibaren oynanacak müsabakalarda stadyumlara %100 kapasite ile seyirci alınmaya başlanacağını ilan etmişti.

TFF tarafından 9 Kasım itibariyle statlara tam kapasite ile seyirci alınacağının ilan edildiği tarihe 5 gün kala Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı için yapmış olduğu başvuruya yönelik ret kararı verilmesi üzerine, Galatasaray ‘’ Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.’’ şeklinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır.

Galatasaray yapmış olduğu bu açıklama ile TFF’nin bu kararına uygun hareket etmeyeceğini taraftarına ilan etmek suretiyle, tribünlerin tam kapasiteye ulaşmasını amaçlamıştır. Her ne kadar kamuoyunda Galatasaray’ın söz konusu müsabaka için tam kapasiteli seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğinden ötürü oldukça ağır cezalar ile karşı karşıya kalacağı şeklinde kamuoyunda bilgilendirmeler olsa da söz konusu maç, UEFA’nın tüm sorumluluk ve organizasyonunu gerçekleştirdiği uluslararası bir müsabaka olup, düzenleyicisi de UEFA’dır. Bu itibarla TFF’nin söz konusu uluslararası müsabaka özelinde herhangi bir yaptırım uygulaması usulen mümkün olmayacaktır. Lig maçlarında disiplin ihlalleri ve sportmenlik dışı davranışlarda TFF’nin yetkili olduğu bilinse de, bu durum uluslararası maçlar açısından usulen değişiklik göstermektedir ve Türkiye Futbol Federasyonu Statüsünün ilgili maddeleri yerine UEFA’nın kuralları geçerlidir. Ayrıca Galatasaray’ın karşı karşıya kalacağı iddia edilen ve taraftarını endişelendiren bahse konu cezalara yönelik tüm yorumlar dikkate alınmamalıdır. Kaldı ki Avrupa liglerinde oynanan maçların çoğunluğu tam kapasite seyirci ile oynamakta olduğu bilinmektedir. Galatasaray’ın bu akşam oynayacağı maç ile ilgili uluslararası bir müsabaka olması sebebiyle disipline aykırı davranışlar söz konusu olması halinde yegane yetkili kurum UEFA’dır.

Yakup Çınar