Burak Akkul, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Corona virüsü testi pozitif çıkan sunucu Burak Akkul, yaklaşık bir aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kazandı. Akkul, çok zorlu bir süreçten geçtiğini söylerek, corona virüsünü yendiğini duyurdu.

Ünlü sunucu, 20 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıktı ve koronavirüsü yendiğini açıkladı. Akkul, "Çok zorlu bir süreçten geçtim, yakında güzel haberlerle görüşmek üzere" dedi.

Burak Akkul kimdir, kaç yaşında, nereli?

Teve2 kanalında Çok Gezenti isimli programı sunan ve dünyanın birçok ülkesini gezerek izleyenlerin beğenisini kazanan Burak Akkul 1972 yılında Kırklareli’nde dünyaya geldi.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program’da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze’nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş’in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar’ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

1972 doğumludur. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur.