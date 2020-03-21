Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un bir süre önce corona virüsüne yakalandığı öğrenilmişti. Akkul'dan dün akşam yeni haber gelirken ünlü sunucunun fenalaşarak yoğun bakıma alındığı belirtildi. Bu üzücü gelişme sonrası sık sık Burak Akkul kimdir? Burak Akkul sağlık durumu nasıl? soruları gelmeye başlandı.

BURAK AKKUL KİMDİR?

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

1972 doğumludur. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur.

BURAK AKKUL SON DURUM NEDİR?

Çok Gezenti programını hazırlayıp sunan sevilen sunucu Burak Akkul'dan gelen son haberler pek de iyi değil. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesi ile hastaneye gittiğini ve testinin pozitif çıktığını söyleyen 48 yaşındaki sunucu Burak Akkul yoğun bakıma kaldırıldı.

Hastanede koronavirüs tedavisi gören eşinden gelecek haberleri evde takip eden Seda Akkul ise kötü haber sonrası sinir krizi geçirdi. Son haberleri ise Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan sosyal medyadan duyurdu.

İşte Seda Akkul'un abisinin korkutan açıklamaları..

- "Merhaba. Ben Burak Akkul'un kayınbiraderiyim. Seda Akkul'un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren Corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşamüzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı.

Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak'la ilgilendikleri bilgisini aldım. Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var.

Bu gibi "Burak Akkul vefat etti, Burak öldü" gibi kesin ifadeler tamamen vicdandan yoksun, acımasız bir şekilde bizleri, ailesini ve sevenlerini dehşete düşürüyor. Hatta Burak öldü mü? diye sorduğunuzda bile, biz hemen, tekrar hastaneye nasıl ulaşır bu bilgiyi nasıl teyit ederiz diye, korkuyor panikliyoruz.

Seda, Corona etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı."







