Milli takım kampında yer almasında dolayı mutlu olduğunu belirten Bünyamin Balcı, "Burada olmaktan çok mutluyum ve çok güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Eğlenceli bir antrenman sürecimiz var. 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarımızdan önce de Ukrayna maçımız var, o maçı kazanarak elemelere moralli gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarına vurgu yapan Balcı, "Çok zor bir lig geçirdik, kovid ve takımda sakatlıklar yaşadık. Ligde kalmayı başardık, kupada da final oynadık. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk, inşallah Süper Kupa'yı kazanarak telefi etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"HER TÜRK GENCİNİN HAYALİ A MİLLİ TAKIM"

En büyük hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Her Türk gencinin hayali A Milli Takım'da olmak. Çok çalışarak o formanın hakkını vermek istiyorum. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Türk bayrağını orada onurlu ve gururlu bir şekilde temsil etmek taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İDOLÜM KIMMICH"

Hem orta saha hem de sağ bek oynayan Balcı, "Altyapı sürecinde hep orta saha oynadım. A takımda ise sağ beke geçtim. Orta sahadaki mücadele ve agresiflik ruhuyla sağ bek oynadım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İdolüm Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich. O da hem orta saha hem de sağ bek oynuyor. Stillerimiz de benziyor" dedi.

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)