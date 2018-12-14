Bunun adı vahşet

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Libertadores Kupası finalinde Arjantin’in iki ezeli rakibinden River Plate, Boca Juniors’ı 2-2’nin rövanşında İspanya’nın Başkent’i Madrid’de uzatmada 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

14 Aralık 2018, Cuma 06:19
- A +
Bunun adı vahşet

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Libertadores Kupası finalinde Arjantin’in iki ezeli rakibinden River Plate, Boca Juniors’ı 2-2’nin rövanşında İspanya’nın Başkent’i Madrid’de uzatmada 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Kırmızı- Beyazlılar’ın, Arjantin’deki kutlamalarında kan döküldü! Boca’lı taraftarların, River formasıyla sokakta sevinen 21 yaşındaki Exequiel Aaron Neris isimli bir genci bacağından ve karnından bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Bu vahşeti gerçekleştiren 18 ve 22 yaşındaki iki Boca’lı kardeş, polis tarafından tutuklandı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.