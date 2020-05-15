Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da futbol neredeyse tamamen durmuşken büyük liglerde açılışı Almanya Bundesliga yapmaya hazırlanıyor.

Büyük heyecan 16 Mayıs'ta başlarken yayıncı kuruluş Sky da televizyon başındaki izleyicilerin seyircisiz maç deneyimini daha makul kılmak adına çalışmalar yürütüyor. Web sitelerinden yaptıkları açıklamada izleyicilerin doğal seste oyuncu ve antrenör bağrışlarını duyabilecekleri gibi bir seçenek ile yapay olarak taraftar gürültüsünü de tercih edebileceklerini belirttiler.

Almanya'da ligin yeniden başlaması dünya çapında büyük bir ilgiye neden olacak gibi gözüküyor. Bayern'in CEO'su Karl-Heinz Rummenige, Çarşamba günü SportBild'e yaptığı açıklamada, "Bundesliga ile televizyonda yayınlanan tek lig olarak 1 milyarlık izleyici kitlesine sahip olacağımızı umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.