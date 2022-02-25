Bundesliga’da yedek oyuncuların skora katkısı

Ligin geride kalan 213 haftasında oyuna sonradan giren futbolcular atılan 33 golden 20’sine doğrudan katkıda bulundu. Bu, bir haftada yedeklerin en fazla sayıda katkıda bulunduğu gol sayısı olarak Bundesliga tarihine geçti.

Oyuna sonradan dahil olan futbolcular bu sezon 196 gole katkıda bulundu. 101 gol atan yedek oyuncular 95 golün de asistini yaptı. Sezon bitimine 11 hafta kala bu sezon yedek futbolcuların gol katkısında 200 golü geçeceği kesinleşti. Ligde bu istatistiğin tutulmaya başlandığı 1998-99 sezonundan bu yana dördüncü kez 200 hol barajı geçilecek. Son olarak geçen sezon oyuna sonradan giren futbolcular 244 gole (129 gol, 115 asist) doğrudan katkı sağlamıştı.



