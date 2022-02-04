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Bundesliga'da Wolfsburg ve Stuttgart gol orucunu bozma istiyor

Yaklaşık iki aydır Bundesliga'da gol atamayarak zor günler geçiren Wolfsburg ve Stuttgart kötü gidişe dur demek istiyor.

04 Şubat 2022, Cuma 09:12 Son Güncelleme:
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Bundesliga'da Wolfsburg ve Stuttgart gol orucunu bozma istiyor

Son olarak 14 Aralık’taki 3-2 kaybettiği Köln maçından ağları havalandıran Wolfsburg, 478 dakikadır gol atamıyor. Yeşil beyazlılar, hafta sonu oynanacak olan Greuther Fürth karşılaşmasında da 58 dakika gol atma başarısı gösteremezse 2012-13 sezonundan bu yana en uzun süre gol atamama süresine imza atmış olacak.

Bu kötü istatistiğin benzer bir durum Stuttgart için de geçerli. Son golünü 11 Aralık’ta Wolfsburg’u deplasmanda 2-0 yenerek atan kırmızı beyazlılar 400 dakikadır rakiplerine gol atma başarısı gösteremedi. Stuttgart’ın hafta sonu oynanacak olan Eintracht Frankfurt mücadelesinde 28 dakika içinde gol kaydedememesi, 2017-18 sezonundan bu yana yaşadığı en uzun golsüzlük dönemi olarak kayıtlara geçecek.

Bundesliga tarihinde en uzun süre gol kaydedemeyen takım konumunda Köln bulunuyor. 2001-02 sezonunda 1034 dakika boyunca gol atamayan Köln’ün serisi 24 Kasım 2001’de oynanan 14’üncü haftadaki 2-1 kazandığı St Pauli karşılaşmasının 32’nci dakikasında başlamış,

Bu kötü seride Köln, 10 maç üst üste Bundesliga’da gol atma başarısı gösteremedi.

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