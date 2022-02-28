Wolfsburg, öne geçtiği beş maçta skoru koruyamadı. Bundesliga’da 24 hafta geride kalırken önce geçtikleri maçlarda 14 puan yitirdiler. Bu maçlardan dördünü kaybeden Florian Kohfeldt’ın ekibi bir karşılaşmada da berabere kaldı. Bundesliga’da 24 hafta sonunda 28 puan toplayan Wolfsburg, öne geçtiği maçlarda skoru koruyabilmesi halinde ilk altı içerisinde yer alabilecekti.

Bu sezon Bundesliga’da öne geçtiği maçlarda Wolfsburg’dan daha fazla puan kaybeden iki ekip bulunuyor. Son haftalarda aldığı skorlarla çift haneli puana ulaşan lig sonuncusu Greuther Fürth, 24 haftada 17 puan kaybederken, üçüncü sırada yer alan Bayer Leverkusen de öne geçtiği maçların sonunda 15 puan yitirdi.



