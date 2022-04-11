Son olarak 10 Nisan’da 3-2 yenildiği Borussia Dortmund karşılaşmasından bu yana Bundesliga’daki tüm iç saha maçlarında gol yiyen Stuttgart, lig tarihindeki en uzun dördüncü serinin sahibi.

Rot-Weiss Essen, Bundesliga’da en uzun sahasında gol yeme serisinin sahibi olurken, Kasım 1970’ten Mayıs 1974’e kadar oynadığı 26 maçta kalesini gole kapatamadı. Kötü seride ikinci sırada bulunan Hamburg, Mayıs 1986 ile Mart 1988 arasında üst üste 25 iç saha maçında gole engel olamadı. Sıralamanın üçüncü sırasında yer alan Waldhof Mannheim da Ekim 1987’den Kasım 1989’a Bundesliga’da oynadığı 22 iç saha maçında kalesini gole kapatamadı.