Bundesliga'da otelde kamp gündemde!

Son olarak Bundesliga’nın en önemli devi Bayern Münih, sosyal mesafe kurallarına uyarak tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Bundesliga'da otelde kamp gündemde!

Bundesliga 1’de ligin bitmesine 9 hafta kaldı ve kulüplerin bazılarının, takımlarını bir otelde kampa alarak düzenli olarak testlerden geçirerek, maçların tamamlanması fikrini ortaya attıkları gelen haberler arasında yer alıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren ana okullar ve ilk okulları açma kararı alan Danimarka’da da liglerin, tıpkı Almanya’da olduğu gibi seyircisiz olarak oynanması ve takımların da çevrelerinden izole olmuş şekilde sahaya çıkmaları planlanıyor.

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