Bundesliga 1’de ligin bitmesine 9 hafta kaldı ve kulüplerin bazılarının, takımlarını bir otelde kampa alarak düzenli olarak testlerden geçirerek, maçların tamamlanması fikrini ortaya attıkları gelen haberler arasında yer alıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren ana okullar ve ilk okulları açma kararı alan Danimarka’da da liglerin, tıpkı Almanya’da olduğu gibi seyircisiz olarak oynanması ve takımların da çevrelerinden izole olmuş şekilde sahaya çıkmaları planlanıyor.