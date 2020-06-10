Bundesliga'da maske şartı kaldırıldı

Almanya'da Bundesliga I, Bundesliga II ve Bundesliga III'de yedek oyuncular, dördüncü hakem ve teknik ekip için maske takma mecburiyetinin kaldırdığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 1,5 metre mesafe koruma şartıyla maske takma zorunluluğu olmayacak. Basın mensubu sayısının da yükseldiği belirtildi.

10 Haziran 2020, Çarşamba 19:03 Son Güncelleme:
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Bundesliga'da maske şartı kaldırıldı

Corona virüsa salgının etkilerini azaltan Almanya'da Bundesliga I, Bundesliga II ve Bundesliga III'de yedek oyuncular, dördüncü hakem ve teknik ekip için maske takma mecburiyetinin kaldırdığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 1,5 metre mesafe koruma şartıyla maske takma zorunluluğu olmayacak. Basın mensubu sayısının da yükseldiği belirtildi.

Cuma günü başlayacak 31.hafta maçları ile birlikte yeni hijyen şartlarının uygulanacağı açıklandı.

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