Corona virüsa salgının etkilerini azaltan Almanya'da Bundesliga I, Bundesliga II ve Bundesliga III'de yedek oyuncular, dördüncü hakem ve teknik ekip için maske takma mecburiyetinin kaldırdığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 1,5 metre mesafe koruma şartıyla maske takma zorunluluğu olmayacak. Basın mensubu sayısının da yükseldiği belirtildi.

Cuma günü başlayacak 31.hafta maçları ile birlikte yeni hijyen şartlarının uygulanacağı açıklandı.