Bundesliga ekiplerinden Köln takımı yaptığı açıklamada, perşembe günü yapılan test sonuçlarına göre takımda üç kişide korona virüsü çıktığını duyurdu. Futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testleri sonucu pozitif vaka çıkmasına rağmen antrenmanlara devam edileceği ve kimlerin test sonucunun pozitif olduğunun duyurulmayacağı bildirildi.

Testleri pozitifi çıkan kişilerin semptom göstermedikleri ve 14 gün karantinada kalacakları açıklandı. Köln takımı, Bundesliga'da 25 maç sonunda 32 puanla 10.sırada yer alıyor



