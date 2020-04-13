Almanya Bundesliga'da futbol maçlarının, Mayıs ortasında başlaması hedefleniyor. Takımlar salgının etkilerine göre hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İşte Bundesliga’daki bazı takımların antrenmanlar için aldığı sıkı önlemler..

Başlangıç: 6 Nisan

İdman şekli: 4 ya da 5 oyuncunun oluşturduğu gruplar halinde. Bisiklet idmanı, egzersiz minderi üzerinde çalışmalar.

Kurallar: Oyuncular otoparka tesislerin alt katından giriyor. Her oyuncu farklı bir soyunma odasına yönlendiriliyor. Soyunma odaları günde iki kez dezenfekte ediliyor. İdmanlardan sonra duş almak yasak. Herkes evinde duş almak zorunda. Su şişeleri dahil her eşyaları ayrı.

Başlangıç: 31 Mart

İdman şekli: En fazla 5 kişilik gruplar halinde. Tesislerdeki tüm sahalar futbolculara ayrıldı. Her gün temizlenen spor salonlarında da çalışılıyor.

Kurallar: Oyuncular antrenmandan sonra duş alamıyor. Birlikte vakit geçirmelerine hatta yemek yemelerine bile izin yok. İdmanlardan sonra belirlenen restorantlardan yemek siparişi verilebiliyor.

Başlangıç: 2 Nisan

İdman Şekli: Oyuncular belirlenen gruplara göre ayrılıyor. Her grup idman yaptıktan sonra diğer grup ancak iki saat sonra idman yapabiliyor. Sahada 4 oyuncu bulunuyor.

Kurallar: Soyunma odası tamamen kapatılmış durumda. Oyuncular üzerlerini kişisel dinlenme odalarında değiştiriyor. Yemek istekleri bir gün önceden bildiriliyor. Yemekler, dinlenme odalarında tek yeniyor.

Başlangıç: 23 Mart

İdman şekli: En fazla 6 oyunculu 2’şerli gruplar halinde. Ayrıca oluşturulan bu gruplar sahanın farklı bölgelerine yayılmış durumda.

Kurallar: Tesislere giren her oyuncu ve görevlinin ateş kontrolleri yapılıyor. Her futbolcunun kendine ait bir topu bile var. Oyuncular duşlarını ise sadece kendilerinin kullandığı yerlerde alabiliyor.

Başlangıç: 2 Nisan

İdmanlara ne zaman başladılar: İlk olarak iki kişilik gruplar halinde idman yapıyorlardı. Ancak bu sayı 7 kişilik gruplara yükseldi.

Kurallar: Her futbolcunun ayrı soyunma odası var. Kulüp futbol akademilerindeki odaları da oyunculara tahsis etti. Her antrenmandan sonra soyunma odaları dezenfekte ediliyor.

Başlangıç: 6 Nisan

İdman şekli: Maksimum 7 oyuncuyla çalışılıyor. Oluşturulan gruplar tüm güne yayılan çalışma saatlerini uyguluyor.

Kurallar: Oyuncular kesinlikle takımı izlemeye gelen taraftarlarla görüşmüyor. Tesisin ayrı bir kapısından giriyorlar. Medyayla yakın temasta olmak ve röportaj vermek yasak.

Başlangıç: 1 Nisan

Nasıl idman yapıyorlar: Bay Arena ve Haberland Stadı’nı aynı anda kullanıyorlar. Elbette belirlenen gruplar halinde.

Korona kuralları: Takım antrenörleri 4 saat sahada oyunculara eşlik ediyor. Statta doping ve hakem odaları dahil tüm odalar kullanılıyor. Oyuncuların birbiriyle el sıkışması dahi yasak. Elbette duş almak da. Oyuncuların yemeklerini kulüp veriyor. Ancak yemekler tesislerde yenmiyor. Oyuncular paketlenen yemeklerini evlerine getiriyor.





Hakemler şehir dışına çıkmayacak

Mayıs ayında başlaması beklenen Almanya Ligi Bundesliga’da hakemler için de bazı önlemler alındı. Evlerinden tıpkı futbolcular gibi hazırlıklarını yapan hakemler, karşılaşmaların başlaması halinde kendi bölgelerinin dışına çıkmayacak. Örneğin Bayern Münih’in sahasında bir takımla maçı varsa, Münih’e bağlı olan hakem mücadeleyi yönetecek. Hakemler evlerinden maçlara gidip, yine evlerine dönecek. Ayrıca tüm hakemlere her karşılaşmadan bir gün önce koronavirüs testi yapılacak.

Berkuk Ünyay