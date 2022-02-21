Bundesliga’da geri dönüşlerin takımı: Hoffenheim

Son oynadığı Wolsburg karşılaşması da dahil olmak üzere bu sezon beş kez yenik duruma düşmesine karşın bu maçlardan 3 puan çıkartan çıkaran Hoffenheim, üç maçı da berabere tamamladı. Bundesliga’da bu sezon topladığı 37 puandan 18’ini geri dönüşlerden çıkartan Hoffenheim sezonun bu kategoride ilk sırada yer alıyor.

Almanya’da geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, 2020-21 sezonunda geri dönüşlerden en fazla puan toplayan takımı olmuştu. Bavyera temsilcisi, yenik duruma düştüğü karşılaşmalarda sahadan altı galibiyet, dört de beraberlik çıkarmıştı. Bayern Münih sezonu 78 puanla tamamlarken, bu puanlardan 22’sini geriden gelerek toplamayı başarmıştı.