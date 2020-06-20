Bundesliga'da futbol şöleni! 9 maç aynı anda
Bundesliga'nın 33.haftasında tüm maçlar aynı anda başladı. Ligde şampiyon belli olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları ve kümede kalma mücadeleleri devam ediyor. Özellikle ikinci sıra için RB Leipzig - B. Dortmund maçı ayrıca Mainz - W. Bremen ile F. Düsseldorf - Augsburg maçları önemli diğer mücadeleler..
Bundesliga'nın 33.haftasında tüm maçlar aynı anda başladı. Ligde şampiyon belli olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları ve kümede kalma mücadeleleri devam ediyor. Özellikle ikinci sıra için RB Leipzig - B. Dortmund maçı ayrıca Mainz - W. Bremen ile F. Düsseldorf - Augsburg maçları önemli diğer mücadeleler..