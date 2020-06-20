Bundesliga'da futbol şöleni! 9 maç aynı anda

Bundesliga'nın 33.haftasında tüm maçlar aynı anda başladı. Ligde şampiyon belli olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları ve kümede kalma mücadeleleri devam ediyor. Özellikle ikinci sıra için RB Leipzig - B. Dortmund maçı ayrıca Mainz - W. Bremen ile F. Düsseldorf - Augsburg maçları önemli diğer mücadeleler..

20 Haziran 2020, Cumartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Bundesliga'da futbol şöleni! 9 maç aynı anda

Bundesliga'nın 33.haftasında tüm maçlar aynı anda başladı. Ligde şampiyon belli olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları ve kümede kalma mücadeleleri devam ediyor. Özellikle ikinci sıra için RB Leipzig - B. Dortmund maçı ayrıca Mainz - W. Bremen ile F. Düsseldorf - Augsburg maçları önemli diğer mücadeleler..

CANLI SKOR

RB LEIPZIG - B. DORTMUND

BAYERN MÜNİH - FREIBURG

HOFFENHEIM - U. BERLİN

KÖLN - E. FRANKFURT

HERTHA BERLIN - B. LEVERKUSEN

F. DÜSSELDORF - AUGSBURG

MAINZ - W. BREMEN

SCHALKE - WOLFSBURG

PADERBORN - MÖNCHENGLADBACH



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