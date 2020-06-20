Bundesliga'nın 33.haftasında tüm maçlar aynı anda başladı. Ligde şampiyon belli olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları ve kümede kalma mücadeleleri devam ediyor. Özellikle ikinci sıra için RB Leipzig - B. Dortmund maçı ayrıca Mainz - W. Bremen ile F. Düsseldorf - Augsburg maçları önemli diğer mücadeleler..

RB LEIPZIG - B. DORTMUND

BAYERN MÜNİH - FREIBURG

HOFFENHEIM - U. BERLİN

KÖLN - E. FRANKFURT

HERTHA BERLIN - B. LEVERKUSEN

F. DÜSSELDORF - AUGSBURG

MAINZ - W. BREMEN

SCHALKE - WOLFSBURG

PADERBORN - MÖNCHENGLADBACH







