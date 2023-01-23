Bundesliga’da 16. hafta geride kaldı

FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Almanya Bundesliga’da sezon cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan maçlarla kaldığı yerden devam etti. Ligin 16. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 41 gol atıldı. 6 ev sahibi takımın 3 puan aldığı haftada, sadece 1 takım deplasmanda kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bayern Münih liderliğini sürdürdü

Bundesliga'nın 16. haftasının açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Choupo-Moting ve Halstenberg’in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla puanını 35’e yükselten Bayern Münih, en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Kırmızı-beyazlıları, 30 puanla Eintracht Frankfurt, Union Berlin ve Freiburg takip etti.

Haller döndü, Borussia Dortmund kazandı

Borussia Dortmund, Augsburg'u 4-3 mağlup etti ve iki maç sonra galip geldi. Gol düellosuna sahne olan müsabakada Dortmund'un gollerini Bellingham, Schlotterbeck, Jermaine ve Reyna kaydetti. Bu sezon zirveden uzak kalan Alman ekibi, bu galibiyetin ardından puanını 28'e çıkardı. Öte yandan sezon başında Ajax'tan transfer edilen ve geçtiğimiz temmuz ayında testis kanserine yakalanan Sebastien Haller, tedavisinin tamamlanmasının ardından Borussia Dortmund formasıyla ilk resmi karşılaşmaya çıktı. Augsburg maçının 62. dakikasında Moukoko’nun yerine oyunda dahil olan Fildişili forvet, 28 dakika sahada kaldı.

Köln’den 7, Wolfsburg’dan 6 gol

Haftanın en gollü maçında Köln, Werder Bremen’i 7-1 yendi. Köln’ün gollerini Maina, Tigges (2), Skhiri (2), Huseinbasic ve Friedl (k.k) kaydetti. Werder Bremen’in tek golünü ise Füllkrug attı. Bu sonuçla Köln puanını 20’ye yükseltirken, Werder Bremen 21 puanda kaldı. Wolfsburg ise üst sıralarda mücadele eden Freiburg’u 6 golle geçti. Wolfsburg’un gollerini Wimmer, Wind (2), Gerhardt, Baku ve Waldschmidt kaydetti. Yeşil-beyazlı ekip bu sonuçla 26 puana yükselirken, Freiburg 30 puanda kaldı.

Bundesliga’nın 16. haftasında alınan toplu sonuçlar şöyle:

RB Leipzig: 1- Bayern Münih: 1

Union Berlin: 3 - Hoffenheim: 1

Eintracht Frankfurt: 3 - Schalke 04: 0

Wolfsburg: 6 - Freiburg: 0

Bochum: 3 - Hertha Berlin: 1

Stuttgart: 1 - Mainz 05: 1

Köln: 7 - Werder Bremen: 1

Borussia Dortmund: 4 - Augsburg: 3

Mönchengladbach: 2 - Bayer Leverkusen: 3

İHA