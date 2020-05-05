Futbola 9-14 Mayıs arasında yeniden başlamayı planlayan Almanya'da Futbol Federasyonu’nun yaptırdığı testlerde 10 pozitif çıktı. Bundesliga 1 ve 2'deki 36 takımdaki futbolcular ve teknik ekip dahil olmak üzere bin 724 test uygulandı. Testler sonucunda 10 kişide koronavirüsü tespit edildi. Bu kişilerin oyuncu mu teknik ekipten mi oldukları ise belirtilmedi.