Bundesliga yazarı Münchrath: Futbol bunu hak ediyor

Kicker yazarı Manfred Münchrath, Bundesliga'nın yeniden başlamasını FANATİK'e değerlendirdi:

Bundesliga yeniden başlıyor. Şahsen bunun için mutluyum. Çünkü benim işim olmasının dışında, bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Diğer yandan seyircisiz maçlardan hoşlanmıyorum. Ancak profesyonel futbolun hayatta kalması için bir süreliğine bu durumu kabullenmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen hâlâ riskle ilgili bazı açık sorular var.

Bizim de sorularımız var

Teorik olarak harika bir planlama yapılmış görünüyor ancak bu gerçek hayatta statlarda ve maçlarda ne kadar işleyecek? Oyuncular virüs kaparsa neler olacak? Taraftarlar sorumlu bir şekilde davranacak mı? Şimdilik hepimiz, herkesin bu sezonun sahada alınacak sonuçlarla tamamlanması için gereken sorumluluklarını yerine getireceğini umuyoruz. Futbol bunu hak ediyor.





Mini yorum: Fatih Demireli (Socrates Dergi Almanya)

Niyet Önemli

Bundesliga başlıyor! Ama neden başlıyor? Nasıl başlıyor? Bu soruları sıkça alıyorum son günlerde. Nasıl mı başlıyor? Çok basit; oynama niyetleri olduğu için. Koronavirüs krizinin daha başında bir araya gelen Bundesliga kulüpleri, ne olursa olsun oynamak için ortak bir karar verdiler ve bu hedefe ulaşmak için nelerin yapılması gerektiğine dair çalışmalar yaptılar. Hem kendi iç dünyalarında, hem de dış etkenleri harekete geçirerek. Ve bu konuda çok iyi bir sınav verdiler ve bu yüzden Bundesliğa başlayabiliyor. Her şeyden önemlisi, bu çalışmalar sadece kağıtta kalmadı, pratiğe de dönüştü.

Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich diş macunu almak için kampı terk ettiği için kendi kulübü tarafından ceza aldı ve Wolfsburg maçına çıkamayacak, Salomon Kalou mesafe kurallarına uymadığı için de kadro dışı kaldı. Bu yüzden; bir şeyleri yapmak istiyorsanız niyet çok önemli.

Gol sevincine özel önlem

Bundesliga’da liglerin yeniden başlayacak olmasının ardından özel önlemler de dikkatlerden kaçmıyor. Son alınan kararlardan birisinin de gol sevinçleri üzerine olduğu bilgisine ulaşıldı. Buna göre takımlarının attığı gollerin sonrasında futbolcuların birbirine sarılmasının istenmediği öğrenildi. Ayrıca bu anlamda alınan önlemler kapsamında hijyen kuralları çerçevesinde yedek oyuncu ve teknik ekipte yer alan isimlere de maske zorunluluğu getirildi. Sosyal mesafe kurallarına uyulmayan alanlardaki diğer kişilerin de ağız ve burun bölgelerini kapatmasının zorunlu olduğu da bildirildi.

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