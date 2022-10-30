Bundesliga karıştıran olay! Hakem canlı yayında itiraf etti

Bundesliga’nın 12. haftasının en önemli maç dün Frankfurt’ta Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund arasında oynandı. 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle biten karşılaşmaya Frankfurt lehine verilmeyen açık ve bariz bir penaltı damga vurdu.

Adeyemi, Frankfurt golüne engel oldu

Maçın 42. dakikasında direkten dönen bir topu kaleye vurmak üzere olan Frankfurtlu Jesper Lindström, Karim Adeyemi tarafından sırtından oldukça şiddetli bir şekilde itildi.

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Hakem, Dortmund lehine el atışı verdi

Maçın hakemi Sascha Stegemann, yere düşen Lindström’ün topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Dortmund lehine bir serbest vuruşa hükmetti.

VAR devreye girmedi, gündem oldu

Hakemin açık ve bariz hatasına karşı VAR görevindeki Robert Kampka da hakemi monitöre çağırmadı. Pozisyon, hakemlerin çok tartışılmadığı Almanya’da hafta sonunun en çok konuşulan konusu haline geldi.

Canlı yayında itiraf

Maçtan sonra kameraların karşısına geçen hakem Sascha Stegemann hatasını itiraf ederek pozisyonun gerçekten penaltı olduğunu ancak maç sırasında itmenin şiddetini algılayamadığını ve kendisine VAR’dan da herhangi bir uyarı gelmediğini belirtti.

Stüdyodan gelen soruları yanıtladı

Stegemann’ın açıklaması bununla da kalmadı. Sport 1 Televizyonunda pazar sabahları yayınlanan Doppelpass programına Skype ile bağlanan Alman hakem, pozisyonu tekrar anlattı ve stüdyodan gelen soruları da cevapladı.

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"Ekip olarak pozisyonda iyi iş çıkarmadık"

Pozisyonun net penaltı olduğunu ve bariz gol şansı nedeniyle Adeyemi’nin kırmızı kart görmesi, gerektiğini de ifade eden Stegenmann, “Ekip olarak bu pozisyonda iyi bir iş çıkartamadık” derken bu durumu hafta içi aralarında konuşacaklarını söyledi.

Adeyemi'ye göre doğru karar!

Diğer yandan herkes tarafından penaltı olarak nitelenen pozsiyon için olayın kahramanlarından Karim Adeyemi maçın hemen ardından itmenin faul olmadığını ve hakemin doğru karar verdiğini söyledi. Takım arkadaşı Schlotterbeck ise "Görüntüler pozisyonun penaltı olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı. (Ajansspor)