Beşiktaş 'ta kazandığı şampiyonlukta ciddi katkı veren ve performansıyla da milli takıma yükselen Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 2 Bundesliga ekibi Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Genç yıldız için Alman kulüpleriyle bizzat muhatap olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı ve bir sonraki satıştan da pay istediği iddia edildi. 2 Alman kulüpleriyle görüşmelerin devam ettiği, Rıdvan'a başka tekliflerin de olduğu gelen haberler arasında.

13 KEZ 11'DE MAÇA BAŞLADI

19 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de 18 maçta forma giydi. Bunların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. (Takvim)