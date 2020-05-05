Corona virüs pandemisi Avrupa futbolunda da ciddi ayrılıklar oluşturdu. Hollanda ve Fransa futbolda ligleri bu sezon oynatmamak üzere iptal ve tescil ederken, Almanya'dan ise tam tersi bir karar çıkacağı belirtiliyor.

Reuters'in haberine göre; Bundesliga'da kalan 9 hafta 15 Mayıs'tan itibaren yeniden oynanmaya başlayabilir. Kararı yarın, Almanya şansölyesi Angela Merkel'in, parlemento üyelerinden oluşan Spor Komites'yle yapacağı toplantının ardından açıklaması bekleniyor. Komite önce kararını bildirecek sonra da nihai kararın verilmesi için topu hükumete ve Merkel'e atacak. Toplantıda Bundesliga'dan hiçbir temsilcinin olması beklenmiyor ancak Reuters'e göre, görüntülü aramayla bazı yetkililerden öneri de alınabilir.

Eğer maçlar bu tarihte başlarsa, Almanya Corona virüs salgınında liglerini en erken başlatan ülke olacak. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ve Werder Bremen'in 10, diğer takımların ise 9 maçı bulunuyor.

Liderin Bayern Münih'in olduğu ligde ikinci sırada ise 4 puan gerideki Borussia Dortmund bulunuyor.

Mart ortasından bu yana liglerin durdurulduğu Almanya'da Corona virüsten 6300 kişi hayatını kaybetmişti. Bilindiği üzere, İtalya ve İspanya da ligleri iptal etmemek ve en kısa zamanda yeniden başlatmak istiyor.



