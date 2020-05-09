Almanya 2. Bundesliga ekibi Dynamo Dresden'de iki tane COVID-19 vakası çıktığı kulüp tarafından açıklandı. Kulübün spor direktörü Ralf Minge, tüm takımı iki haftalık karantina sürecine alındığını duyurdu. Dynama Dresden yeniden başlayacak ligde 17 Mayıs 2020 tarihinde deplasmanda Hannover ile karşılaşacaktı.



