Bundesliga 2'de şok! Dynamo Dresden 14 gün karantiya alındı..
Almanya Bundesliga 1 ve 2'de maçların 16 Mayıs tarihinden itibaren başlaması kararı alınmıştı. Bundesliga 2 takımlarından Dynamo Dresden takımında iki tane pozitif vaka rastlanınca takım 14 günlük karantiya alındı
Almanya 2. Bundesliga ekibi Dynamo Dresden'de iki tane COVID-19 vakası çıktığı kulüp tarafından açıklandı. Kulübün spor direktörü Ralf Minge, tüm takımı iki haftalık karantina sürecine alındığını duyurdu. Dynama Dresden yeniden başlayacak ligde 17 Mayıs 2020 tarihinde deplasmanda Hannover ile karşılaşacaktı.